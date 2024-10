A tres días de que se cumplan 14 años desde que se conoció la muerte de Luis Andrés Colmenares, el joven estudiante de la Universidad de los Andes cuyo cuerpo sin vida fue hallado en un canal de agua ubicado sobre el Parque El Virrey, en Bogotá, su hermano volvió a hablar y relató los duros momentos que ha tenido que vivir desde su fallecimiento.

Y es que, según lo dio a conocer Jorge Colmenares, hermano menor del fallecido, la vida de la familia no ha sido sencilla desde la partida del estudiante, pues, debido a la exponencial difusión del caso, han sido objeto de críticas y comentarios de todo tipo en redes sociales.

El entrevistado también dijo que, si bien sus familiares y él han obtenido reconocimiento por este lamentable caso, pocas personas tienen en cuenta el dolor que había detrás de todo:

“Todo lo llevan a que me hago conocido, la familia es conocida, porque perdimos a un ser querido. Pero no se dan cuenta la oscuridad que uno tenía por dentro. El hecho de vivir la soledad, la depresión”, añadió.

Derivado del caso de su hermano, Jorge Colmenares le contó a los entrevistadores del medio citado que le ha sido difícil confiar en amigos y hasta en alguna mujer:

“El hecho de no poder confiar en una mujer, porque yo al principio no confiaba en tener pareja. Yo decía: ‘si mi hermano por amor le sucedió eso, a mí también me puede pasar lo mismo. no confiaba en los amigos, porque si a él esas eran las personas que lo estaban rodeando, a mí también me podía suceder lo mismo. […] Ese tormento mental, que es lo más difícil, no se lo deseo a nadie”, añadió.