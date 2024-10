Perdóname DIOS mío. No te insisto para retar tu omnipotencia. Tú me conoces y sabes que confío en ti porque creo en ti.

Pero qué tal si mañana martes ya fuera noviembre?

Te lo vuelvo a decir es porque siento que ya me han vencido los años, y ya no tengo las mismas fuerzas para… pic.twitter.com/LHo5ClXTZk

— ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) September 30, 2024