Al caer la tarde del lunes las autoridades fueron avisadas que dentro de una alcantarilla, ubicada en la vía llegando a la vereda Punterales en el corregimiento El Limón de Chaparral (Tolima), hallaron el cuerpo sin vida de un hombre.

Al sitio llegaron los familiares de Efrén Sánchez Tique, quienes lo reconocieron y confirmaron que se trataba de su allegado. Asimismo, al sitio arribaron los uniformados de la policía judicial, quienes efectuaron la inspección técnica al cadáver.

Hasta el momento como no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades se desconocen las causas de la muerte y si el ‘Gato’, como era conocido en el sector, tenía algún tipo de herida.

Desde el sábado 31 de diciembre a través de las redes sociales del sur del departamento, se compartió la foto de el ‘Gato’ en la cual indicaban: “Recurro a este medio a quien me pueda colaborar o me pueda dar información respecto al señor Efrén Sánchez Tique, más conocido como ‘Gato’, no sabemos nada de su paradero desde el 31 de diciembre a mediodía que salió de su casa hacia Chaparral”.

Añade el mensaje: “Fue visto por última vez más o menos como a las 4 de la tarde en El Limón, de resto desconocemos su paradero. Agradezco cualquier información”.