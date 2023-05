Con 26 años, este joven estaba en busca de su sueño: convertirse en actor. Trabajaba en la capital, a donde había llegado desde Popayán, y vivía en un apartamento en la localidad de Teusaquillo, un lugar muy céntrico de la ciudad.

David tenía constante comunicación con su mamá, que vivía en su ciudad de origen, pero ella empezó a notar que algo no estaba bien, pues sus charlas por WhatsApp ya no eran las de antes.

“No sabía nada de él y lo que hice fue tratar de llamarlo y buscarlo, pero no me contestaba. Me decía que no podía porque tenia que buscar la parte económica. Pero no era así, eso era falso”, contó Esperanza Cobos en CityTV.