En junio de 2022, Adriana Bejarano conducía su carro por una de las vías de Medellín cuando una motocicleta le chocó por detrás. El hombre que conducía la moto venía a tanta velocidad, que el guardabarro delantero se clavó en la llanta trasera del vehículo y la estalló, y el motociclista cayó al otro lado del carril, quejándose de un dolor en el costado que resultó ser una fractura de costilla, a lo que se sumó una fractura de tobillo.

Con sus papeles en regla, Adriana le sugirió al motociclista que llamaran al Tránsito para solucionar el inconveniente, pero el conductor de la moto insistió en que arreglaran. “Claro, él me decía que no llamáramos al tránsito, pero era porque no tenía ni Soat y la licencia de conducción vencida”, recuerda la mujer.

Aunque el conductor de la motocicleta no falleció, el accidente pasó a engrosar las estadísticas de personas accidentadas durante el 2022 que no contaban con el permiso de conducir y que –según la Agencia Nacional de Seguridad Vial– es una situación que se ha vuelto repetitiva.

En esa vía, el observatorio de la Agencia realizó un estudio con datos de la accidentalidad durante el 2022 y encontró que el 42 % de los conductores fallecidos en accidentes de tránsito no tenían lo que coloquialmente le llaman “el pase” (ver gráfico).

Lina Huari Mateus, directora general (e) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, expresó que con este estudio “queremos hacer un llamado de conciencia y corresponsabilidad por el cuidado de la vida propia y la de los demás en las vías del país. Es prioridad que las personas comprendan la importancia de portar y renovar este documento”.

Uno de los datos más curiosos registrados por la entidad adscrita al Ministerio de Transporte es que un alto porcentaje de las personas accidentadas y fallecidas fueron notificadas y sancionadas en alguna ocasión al no poseer la licencia de conducción.

“Llama también la atención del estudio que hay un 20% de reincidencia, es decir, del total de conductores fallecidos se logró identificar que ya había sido notificados con al menos un comparendo”, explicó Huari Mateus.

La directora (e) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial aprovechó para hacer un llamado a las autoridades de Tránsito para intensificar los controles y operativos y de esta forma evitar reincidencias o que los conductores incurran en la mala práctica de no poseer el permiso para conducir un vehículo.

El consolidado del estudio de la Agencia dejó en evidencia que Antioquia es uno de los departamentos con más víctimas muertas sin licencia de conducir con 347 víctimas; le sigue Valle del Cauca (346), Córdoba (242) y Huila (194).

El día de la audiencia en el Tránsito de Medellín, Adriana Bejarano y el motociclista se vieron en la sala para esperar un fallo que salió a favor de la mujer. Tras el anuncio, el conductor de la moto salió con una sonrisa y en las afueras de la sede le dijo que no tenía con qué pagarle el daño así pusiera un abogado, y que él seguiría manejando su moto con o sin licencia de conducir.