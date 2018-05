Según la versión del conductor acusado, en el programa ‘Lo Sé Todo’, él no cobró todo esa suma por la carrera —que correspondía al recorrido de la terminal aérea hasta un hostal de La Candelaria, centro de la capital—, sino que cobró 56.000 pesos de más por un servicio que costada 44.000 pesos.

“Yo recogí una carrera en el aeropuerto, una pareja canadiense, para llevarla a un hostal en la carrera con 3 calle 12. Cuando llego al destino, ellos me dicen que cuánto es y yo les digo: ‘Son 44.000 pesos’. Ellos me dan dos billetes de $ 50.000 (100.000 pesos en total) y me dicen que si así está bien y les digo: ‘Sí, ahí está bien’. Muy amable me bajo y los acompaño hasta el hotel”, explicó Rodríguez.