Ambos fueron detenidos en el Hotel JW Marriot por guardar en su bolso el fajo de billetes que recibió el entonces funcionario de la JEP para “a cambio de incidir en el expediente por la extradición del exjefe guerrillero alias ‘Jesús Santrich’”, según dijo la Fiscalía su momento.

Pero 9 meses de estar recluida en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, acusada de los delitos de cohecho, concierto para delinquir y tráfico de influencias, de los que se declara inocente, habló sobre ese día.

Solarte le dijo a Blu Radio que ese día estaba en Bogotá porque iba a adelantar un trámite de matrícula en la Universidad Cooperativa y que estaba particularmente en ese hotel porque su novio, Bermeo, la invitó a almorzar.

Según la indiciada, le pidió que hicieran una parada en el hotel para su reunión, y relató:

“En ese instante es cuando él me introduce el dinero en la mochila, no me percaté en ese instante de que era dinero. Cuando yo ya entro al baño y lo veo salgo para preguntarle a él de qué era y si íbamos a ir a almorzar o que si me iba, pero se hace la captura”.