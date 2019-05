Si bien el joven prefirió mantener su nombre en reserva, de todas formas le contó a Blu Radio que cuando Asprilla desapareció (el 19 de mayo) él estaba fuera de Colombia, pero que cuando regresó al país, el pasado 21 de mayo, de inmediato se sumó a las labores de búsqueda.

El testigo, un ingeniero oriundo del mismo municipio de donde era la jugadora, aseguró en la emisora que decidió buscarla por esa carretera (entre El Cerrito y el corregimiento de Rozo, Valle del Cauca) porque a él lo atracaron en una ocasión.

“Cuando me di cuenta de la desaparición de Leidy procedí a buscarla ya que, en meses anteriores, varios sujetos me robaron: me quitaron los cordones de las zapatillas, luego me amarraron y me tiraron a un cañaduzal”, contó.

Sobre cómo encontró el cuerpo sin vida de la joven, dijo, en la cadena radial:

“Iba despacio en mi moto sobre los dos sentidos de la vía. Luego, vi unas huellas raras en la carretera por lo que procedí a bajarme e inspeccionar. Fue ahí cuando la encontré y di aviso”.

Pero luego del hallazgo, el joven le confesó a Blu que empezó a recibir amenazas a través de redes por parte de quienes lo están implicando como el presunto responsable de la muerte de la joven, de 22 años.

“Muchas personas me quieren inculpar simplemente por haber sido el primero en encontrarla. Esto se me ha convertido en una pesadilla porque salí con la intención de ayudar y hoy me quieren involucrar en la muerte de ella”, denunció.

Pero vale recordar que según el dictamen de Medicina Legal la deportista no murió de forma violenta, según dijo el coronel Javier Navarro, comandante de la Policía Valle,

“La causa de muerte de Leidy Asprilla fue producto de accidente de tránsito, corroborado con el dictamen de Medicina Legal donde se observa que el cuerpo no presenta signos de violencia. Además, fueron halladas todas sus pertenencias y huella de frenado en el lugar de los hechos”, aseguró Navarro a través de un video difundido a medios de comunicación.

Pese a esta conclusión, la familia de la futbolista se mostró desconfiada y dijo que la sospecha que tiene es que la asesinaron.

Esto, según explicó en RCN Radio Katherine Asprilla, prima de Leidy, porque ellos pasaron el domingo por ese sector, “justo por el lugar donde fue encontrado su cuerpo. Nos dirigimos hacia el frente donde hay una casa abandonada y ella no estaba ahí”.

Katherine también dijo en la emisora que un aspecto climatológico podría ser clave en las hipótesis de la investigación: “Ese mismo día cayó un fuerte aguacero y a Leidy la encuentran totalmente seca, al igual que sus pertenencias, su teléfono. Yo trabajo por ese sector y el día lunes no se evidenciaba ningún hallazgo sobre el accidente”.

Así las cosas la familia de Asprilla, que jugaba para el equipo Orsomarso y que tuvo varios pasos por la Selección Colombia, pide que las autoridades investiguen a profundidad este caso.