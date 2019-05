El organismo evaluó el cadáver de Asprilla y no encontró signos de violencia que indicaran un posible homicidio. Además, advirtió que cuando hallaron su cuerpo también estaban todas sus pertenencias y en el lugar de los hechos permanecía una huella de frenado.

Sin embargo, la familia de la delantera que tuvo varios pasos por la Selección Colombia, se mostró desconfiada de las hipótesis que entregaron las autoridades después de que se conociera que el cuerpo de ella fue hallado. Los familiares sospechan que Leidy fue asesinada.

Katherine Asprilla, prima de Leidy, le contó a RCN cuáles son las supuestas inconsistencias en los hallazgos de las autoridades que les hacen pesar a ella y sus familiares que la futbolista no murió por un accidente en su moto. “Lo que le sucedió a Leidy no fue un accidente porque nosotros pasamos desde el día domingo por ese sector, justo por el lugar donde fue encontrado su cuerpo. Nos dirigimos hacia el frente donde hay una casa abandonada y ella no estaba ahí”, indicó la joven a esa emisora.

Además, la mujer señaló que una situación climatológica podría ser clave en las hipótesis de la investigación de la muerte de Leidy Asprilla. “Ese mismo día cayó un fuerte aguacero y a Leidy la encuentran totalmente seca, al igual que sus pertenencias, su teléfono. Yo trabajo por ese sector y el día lunes no se evidenciaba ningún hallazgo sobre el accidente. Pedimos que se investiguen a fondo las causas del accidente de mi prima”, concluyó la familiar.

Lady Asprilla, desaparecida el domingo 19 de mayo, fue encontrada al lado de un bloque de cemento de un canal que lleva aguas residuales, en la vía entre Cerrito y Rozo. Al lado suyo estaba la motocicleta en la que se transportaba, una AKT 110, y su respectivo casco. Además, tenía el uniforme de Orsomarso puesto, pues se dirigía a un entrenamiento, detalló la emisora Blu Radio.