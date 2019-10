green

Desde los juzgados de Paloquemao, en el centro de la capital, Aída Victoria Merlano Manzaneda decidió no hablar sobre lo que pasó ese primero de octubre en el consultorio del odontólogo Javier Cely –que también recuperó su libertad–, porque dará su testimonio en ese otro proceso.

Sin embargo, insistió, en una conversación con Caracol Radio, que no tuvo nada que ver con el escape de la excongresista y que “desconocía por completo las intenciones” de su mamá, el día que se convirtió en prófuga de la justicia.

La joven aseguró que la Fiscalía la utilizó como medio de presión para que su mamá se entregara, y continuó:

“Mi madre sabe que me ha educado para ser una mujer fuerte entonces jamás iban a quebrar mi voluntad. Yo de verdad lo lamento mucho por las personas que se sienten ofendidas porque toman este acto de mi madre como una evasión de la justicia, pero yo no soy mi madre”.

Además, expresó el amor por su mamá y que frente a ella solo tenía agradecimientos.

Por otro lado, ante la pregunta de la emisora de si saldría del país, ella contestó: “Seguiré compareciendo ante la justicia, me voy a mi casa en Barranquilla donde he vivido los últimos meses. Seguiré asistiendo a todas mis actividades del día a día, no voy a huirle a nada”.

Entre tanto, Harold Vega, uno de sus abogados, le dijo a El Tiempo que en el caso “se dio un comportamiento desleal y mentiroso, en el que el poder punitivo del Estado se usó en forma desmedida”.

Por eso, la defensa de Merlano Manzaneda evalúa una demanda a la Nación por la forma en que fue detenida su cliente y su posterior confinamiento en una celda de la Dijín en la estación de Los Mártires, en Bogotá, indicó el diario:

“Se habrían configurado tres delitos: fraude procesal, abuso de autoridad y privación injusta de la libertad, lo cual da para que se abran procesos disciplinarios, penales y una posible responsabilidad del Estado”.

Además, tanto la defensa como la juez de garantías que se negó a enviarla a prisión recalcaron que después de la fuga de la excongresista, la joven se puso a disposición de las autoridades a través del abogado de su mamá, Bladimir Cuadros.

En su momento, el jurista aseguró que Merlano Manzaneda acudiría ante la Fiscalía a dar las explicaciones necesarias cuando la citaran, y aun así el ente acusador insistió en su captura.