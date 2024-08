Por: El Espectador

Durante la celebración del aniversario 205 de la Batalla de Boyacá, en el día del Ejército Nacional y conmemoración del segundo año de gobierno, el presidente Gustavo Petro dio un discurso en el que habló sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Aseguró que estas deberían estar por encima de las facciones políticas y de su ideología para defender a la ciudadanía y servirle al pueblo.

Desde el Puente de Boyacá, el primer mandatario afirmó que en el primer tiempo de su mandato ha aumentado el número de mujeres que ingresan a la Fuerza Pública. “Hicimos una revolución en dos años”, dijo Petro. “No porque nos hayamos inventado el que la mujer pueda pertenecer a la Fuerza Pública, sino porque lo hicimos realidad. Dejó de ser un discurso. El 45 % de la Policía son mujeres, eso no es cualquier cosa”, añadió.

“Tenemos una Fuerza Pública femenina y eso es una revolución mental, cultural. La defensa de la nación y el cuidado de la ciudadanía cada vez está más en manos de las mujeres y esas mujeres en el tiempo cada vez serán más capitanes, mayores, coroneles, generales, comandantes en jefe de las Fuerzas Militares en Colombia”, agregó.

El Presidente @PetroGustavo destacó el incremento de mujeres en la Fuerza Pública, subrayando que el 45% de la Policía está conformada por mujeres: “tenemos una Fuerza Pública femenina y eso es una revolución mental, cultural. La defensa de la nación y el cuidado de la ciudadanía… pic.twitter.com/SSucPCzBh6 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 7, 2024

El jefe de Estado recordó la batalla que tuvo lugar en el puente en 1819. “A la generación de aquel entonces que dirigió el esfuerzo intelectual, militar, le dijimos libertadores. Nos liberábamos para dejar de ser esclavos, para dejar de ser siervos, para ser libres y para construir una República con una soberanía del pueblo”, contó.

El presidente aseguró que como descendientes de los luchadores del Puente de Boyacá todavía quedaban cosas por cumplirle a los libertados. Petro enfatizó en que muchos de los ideales por los que habían combatido todavía no estaban garantizados para toda la población. “Aún no se pueden guardar completamente las ideas, tampoco las espadas, porque la justicia todavía no es en Colombia”, indicó.

Petro inició su discurso en el Puente de Boyacá afirmando que ese no era el espacio para enviar mensajes políticos. “Por el acto que conmemoramos aquí del Ejército no nos vamos a meter en los debates calientemente políticos”, afirmó. En la noche, el primer mandatario hará una alocución para abordar los temas coyunturales.

