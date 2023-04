El presidente Gustavo Petro anunció anoche la ruptura de la coalición de Gobierno culpando al Congreso de hundir artículos claves del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Pero en la ponencia del segundo debate, que se radica en unos minutos, sí quedaron esos artículos, aunque no con las modificaciones que quería el Gobierno.

“El Congreso de la República, hoy, en sus Comisiones Económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla para poder entregársela al campesinado colombiano (…) El mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica y obliga expropiar a quienes tienen la tierra. Yo no entiendo si el Congreso de Colombia quiere guerra”, dijo el presidente Gustavo Petro ayer desde Zarzal, Valle.

El señalamiento del presidente es impreciso.

El 48 y el 49 están vivos en el PND de Gustavo Petro

Los artículos del PND que hacen referencia a la propuesta del gobierno de hacer pagos de tierras con mecanismos extraordinarios para aterrizar la reforma agraria, están vivos. No se hundieron. Ni siquiera se debatieron en las mesas técnicas para hacer la ponencia del segundo debate.

Son los artículos 55 y 56 del texto aprobado en primer debate (48 y 49 en el proyecto original). Se refieren a las competencias que le da a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que acelere la compra de tierras para entregarlas a campesinos. Es decir, para aterrizar la reforma rural agraria pactada en el acuerdo de La Habana.

La representante Katherine Miranda, coordinadora ponente del PND y presidenta de la comisión tercera de la Cámara, le confirmó a La Silla que en la ponencia que se va a radicar hoy esos artículos a los que hace referencia el presidente sí están. Y son fieles a los originales que presentó el gobierno en el documento que radicó en febrero.

Esos artículos no estuvieron en discusión en ninguna de las mesas técnicas que hicieron el Departamento de Planeación Nacional (DNP) y los congresistas de las comisiones económicas conjuntas que deben aprobar el PND en el primer debate. Sí hubo proposiciones de modificaciones para ampliar las competencias de la ANT, pero como no se abrió la discusión por parte del DNP, no se debatieron.

“Hace más de un mes la congresista Tamara Argote radicó la proposición, pero la bancada en todo el mes no pidió que se incluyera para que se hiciera esa modificación”, dijo Miranda.

Pero hay otra versión. La Silla confirmó que desde el 19 de abril la jefa de Despacho, Laura Sarabia, le pidió a Miranda debatir esas proposiciones. Y la representante respondió que ni Planeación ni Agricultura le habían hecho esa petición y no las debatió.

Este martes el gobierno, vía jefatura de despacho, insistió para reabrir el debate. Nuevamente Miranda dijo que no podía hacerlo a última ahora.

En la proposición firmada por Argote, plantea hacer dos grandes cambios. Uno es para agilizar el proceso a través del cual le dicen al dueño de un predio que venda sus tierras, o una parte, para la reforma. Si el dueño no accede, el Estado podría por una única vez “enajenar” los predios que no sean aprovechados. Es decir, que no se estén explotando. Pero eso solo se hará en el caso de fincas que superen las dos Unidades Agrícolas Familiares, que es una medida que define cuánta tierra necesita una familia para vivir.

El otro cambio es el de darle la facultad a la ANT de comprar directamente inmuebles del Fondo para la Reparación de Víctimas que se puedan comercializar. Es decir, la ANT puede echar mano de predios o inmuebles que tengan en ese fondo de víctimas para incluirlo en el paquete de tierras para la reforma rural integral.

Entonces, aunque existió una proposición para meter en el PND lo que el presidente Petro reclamó ayer, ésta ni siquiera se debatió porque los coordinadores de las mesas técnicas, es decir el DNP y el Ministerio de Hacienda, o la bancada de congresistas del Pacto o la ministra de Agricultura, Cecilia López, no pusieron el debate en la agenda.

Ante eso, no hubo votación ni hundimiento como dijo el Presidente. Solamente se mantuvieron los artículos tal cual fueron radicados en febrero sin las modificaciones. “El debate de la segunda ponencia fue a las carreras, muchas mesas se levantaron porque no había coordinación entre el DNP y el Gobierno. Un caos. Incluso había propuestas de gobierno que el DNP no avalaba. No hubo un jefe de gabinete que dejara claro cuáles eran los puntos claves del Presidente”, le dijo a La Silla un congresista conservador que estuvo en las mesas técnicas.

Coincide con la versión de Miranda de que las propuestas no se hundieron, sino que ni el DNP ni la bancada del Pacto abrieron la discusión para revisarlas.

Por eso, las declaraciones del presidente Petro acusando al Congreso de sabotear el proceso de compra de tierra para entregársela a los campesinos, sorprendió entre los integrantes de las comisiones económicas. Y hay dos hipótesis del por qué lo hizo sabiendo que no era del todo preciso.

Por un lado, que quiere atacar al Congreso para justificar la ruptura de la coalición del gobierno. “Yo creo que eso es lo que está buscando. Romper. Ya se empieza a notar su talante autoritario. La mejor manera es darle pata al perro muerto que en este caso es el Congreso, que es la institución más desacreditada en la opinión pública”, dice el senador Juan Felipe de La U, quien está en comisiones económicas y se sorprendió con las palabras de Petro.

Por el otro, tener excusas para poner en entredicho la gestión de funcionarios como la ministra de Agricultura, Cecilia López, en medio del revolcón ministerial que anunció anoche. Como lo dejó entrever ayer en su discurso en el Valle. “Comprarla sin expropiarla, ministra. Sin expropiarla”, dijo Petro.