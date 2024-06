Por: Caracol TV

En el municipio de Aguachica, Cesar, el presidente Gustavo Petro dio un discurso en el que se refirió al llamado que hizo el exjefe de Estado Iván Duque de hacer una alianza para enfrentar al petrismo en las elecciones de 2026.

El mandatario manifestó que: “Dice Duque que invita a las fuerzas tradicionales de la política colombiana a hacer una alianza contra Petro. Será contra el progresismo. Yo dije allí que están asustados, porque si tienen que juntarse todos contra mí, será porque algo bueno estamos haciendo”.

Además, el presidente se refirió a la elección presidencial en México y la reelección de un proyecto político: “¿Qué fue lo que se reeligió en México? La idea, el proyecto político, el proyecto de construir un México democrático, justo socialmente, progresista, que le puede hablar al mundo con dignidad. Eso es lo que tenemos que reelegir en Colombia. Tenemos que hablarlo a carta blanca, no hay por qué ocultarlo, no tenemos de qué avergonzarnos”.

Gustavo Petro invitó a los ciudadanos a “restearse no en la bandera y en la foto de Petro necesariamente. De alguien, hombre o mujer que pueda decirse con confianza que va a continuar y profundizar, sin los errores que hemos cometido por novatos, más sabiamente, más profunda y rápidamente, las reformas del cambio en Colombia. Vamos a volver a ganar en el 2026”.

Por último, el jefe de Estado concluyó que “podemos continuar con acierto un gobierno hacia el siglo XXI y no permitir que los que llenaron de sangre este país y estas tierras vuelvan al poder. No pueden volver, porque van a hacer lo mismo y peor. Eso no se les puede permitir”.

Respondiéndole al mandatario, el senador por el Centro Democrático David Luna escribió desde sus redes sociales: “Señor presidente Gustavo Petro, aplaudo su autocrítica. Qué bueno que reconozca que el país está asustado ante tanta incertidumbre y desgobierno”.

El expresidente Iván Duque propuso instaurar una alianza para que en las elecciones a la Presidencia de 2026 en Colombia se pueda enfrentar al petrismo.

“Lo que se requiere hoy es que todos los que quieren ser presidentes en 2026 salgan ya a la palestra y que se empiece a concertar la posibilidad de que Colombia tenga una gran alianza nacional republicana, donde pueda haber, a través de un mecanismo de consulta, la unificación de quien pueda representar una verdadera alternativa a toda esta catástrofe”, manifestó Duque.

El exmandatario aseguró que la democracia en Colombia “está amenazada porque cuando se escucha al jefe de Estado, que ejerce la primera magistratura de la nación, hablando de convocatorias de asambleas constituyentes, sin cumplir los requisitos de la Constitución, ahí ya hay un golpe a las instituciones”.

Por último, Iván Duque sostuvo que el hecho de que se está hablando de constituyente “para perpetuarse en el poder, como lo ha dicho recurrentemente en los últimos seis meses el presidente de la República, donde habla de reelegir el modelo, de quedarse hasta que el pueblo diga y todos esos discursos cósmico-radicales, le empieza a traer demasiada afectación a la estabilidad democrática”.

