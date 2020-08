Dijo que la clínica, ubicada en el centro de la ciudad, configura un “monumento nacional” y cuestionó la finalidad del proyecto que contempla derrumbar la estructura restante para construir una nueva.

“¿La ley no dice que es un monumento nacional? Entonces, ¿por qué lo van a dinamitar? […] Nosotros no compramos el San Juan de Dios a Cundinamarca para dinamitarlo. No lo entregamos al Distrito para demolerlo”, manifestó Gustavo Petro, en el debate.