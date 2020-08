green

Federico Gutiérrez volvió a arremeter contra Gustavo Petro, luego de que hace casi dos meses asegurara que el excandidato presidencial era peor que el coronavirus. Ahora el exmandatario paisa criticó al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y lo acusó de ser un aliado del senador en su supuesto propósito de promover una “lucha de clases” entre la población antioqueña.

Lo hizo en una entrevista con Caracol Radio, en la que se mostró molesto porque cree que Quintero ignoró a la junta directiva de EPM al interponer una billonaria demanda a los constructores y aseguradoras de Hidroituango porque considera que se incurrió en un detrimento como consecuencia de los errores de diseño y ejecución de la obra. Esa situación fue la que hizo que los ocho integrantes de la junta directiva de EPM renunciaran masivamente el pasado martes.

Al ver que el exalcalde de Bogotá estaba de acuerdo con la partida de los directivos de Empresas Públicas de Medellín y que su sucesor tampoco se mostró molesto por lo sucedido, Gutiérrez aseguró: “Gustavo Petro fue el primero en defender al alcalde (Quintero) en estas decisiones absurdas en EPM, el primero en decir que la junta se tenía que ir. Hay unas coincidencias muy grandes. Así el empaque sea diferente entre los dos, el fondo termina siendo el mismo y es generar una lucha de clases”.

El exalcalde paisa no detuvo sus ataques contra Petro y Quintero ahí. Acto seguido, Gutiérrez agregó: “Cuando usted mira las expresiones hoy de una persona como Petro, que genera tanto odio en el país, que divide, que no le importa el país, solamente le importan las próximas elecciones y el poder para tomarlo y no devolverlo, usted mira la similitud de alguien que también ha sido uno de sus mayores defensores en campaña como Daniel Quintero. Hoy le está preparando una autopista de dos carriles para que llegue a Antioquia y a Medellín”.

El senador de la autodenominada Colombia Humana sí estuvo de acuerdo con la partida de la junta directiva de EPM y defendió a Quintero de los ataques que recibió en las últimas horas escribiendo en su Twitter: “El ataque contra Quintero en emisoras por querer defender el interés ciudadano en EPM, no es más que el intento de mantener la historia de la apropiación de las Empresas Públicas de Medellín por intereses de grupos privados poderosos que la llevaron al desastre”.

El alcalde paisa también acudió a esa red social para avisar que habló con los integrantes de la junta de EPM y que les “agradeció” por sus servicios, y les aceptó la renuncia porque su objetivo es “recuperar los 9,9 billones de pesos de sobrecostos en Hidroituango”.

Deben primar siempre los intereses de la ciudad sobre los intereses particulares. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 12, 2020