La decisión de las renuncias se conoció este miércoles en la tarde en medio de la tormenta por la que atraviesa el alcalde Daniel Quintero, luego de que el martes pasado 8 miembros de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) dieran un paso al costado.

En cuanto a estas nuevas bajas, informó Noticias Caracol, los directivos argumentan razones “muy similares” a las que dieron los de EPM, y es que consideran que el mandatario de los medellinenses no los tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones internas.

Para este caso puntual de la Corporación Ruta N, que fue creada como centro de innovación y negocios y que pertenece a la Alcaldía, UNE y EPM, el informativo asegura que las diferencias son por el cambio de director ejecutivo de la entidad pública.

Las renuncias se dan justo después de Quintero concediera una entrevista en Blu Radio, esta mañana, en donde aseguró que pidió la salida del actual gerente de Ruta N Andrés Vásquez y que ya le tiene listo el reemplazo.

“Soy un experto en innovación y en Ruta N vamos a poner la persona de la mayor calidad. Esta es una entidad pública, una entidad que funciona con recursos públicos, tengo la mayoría de las posiciones en la junta directiva y no hay un solo centavo de Ruta N que no provenga de la alcaldía de Medellín”, afirmó Quintero en la emisora.

Caracol quiso averiguar cuál es el inconformismo que hay con Quintero y encontró que todo empezó con un proyecto de acuerdo que presentó en el Concejo de Medellín, junto con el gerente de EPM, para ampliar el objeto social de esa empresa “a una compañía con corresponsalía de seguros, producción de páneles solares y desarrollo de ofertas financieras”.

Al respecto, el exgerente de EPM Federico Restrepo (2008) dijo en el noticiero que ese proyecto, que ya fue retirado del cabildo, contemplaba “otorgar facultades extraordinarias al alcalde para que él, sin ningún estudio previo ni discusión pública, cambie los estatutos de la empresa a su amaño”.

Además de eso, la otra molestia contra Quintero vino luego del anuncio de demanda contra constructores y aseguradoras de Hidroituango por considerar que se incurrió en detrimento por los errores de diseño y ejecución de la obra.

Pero el alcalde no lo ve así, y explicó la razón por la cual decidió iniciar un proceso conciliatorio sin contar con la opinión de la junta directiva en pleno.

“Yo he dicho: para hacer lo correcto no hay que pedir permiso, y en lo jurídico tampoco. Ahora, esos procesos de conciliación no van a la junta, no deberían ir a la junta, eso es responsabilidad del gerente de la empresa y su equipo jurídico. Y ellos me informaron que se estaban acabando los tiempos, y yo les dije ‘avancen’, eso fue lo que pasó”, afirmó Quintero en ese medio.

El alcalde también acudió a su Twitter para avisar que habló con los integrantes de la junta de EPM y que les “agradeció” por sus servicios, y les aceptó la renuncia porque su objetivo es “recuperar los 9,9 billones de pesos de sobrecostos en Hidroituango”.