Gustavo Petro otra vez atacó al Ejército Nacional y opinó sobre los últimos acontecimientos en Tierralta, Córdoba. Para el mandatario no puede volver a repetirse que un miembro de las Fuerzas Armadas decida amedrantar a un ciudadano porque sí.

El dirigente afirmó que se debe investigar a profundidad lo que sucede buscando evitar que pase a mayores y se formen grupos al margen de la ley.



Asimismo, Petro desmiente a comandante de las Fuerzas Militares, el general Hélder Giraldo, quien aseguró que lo ocurrido en Córdoba era un “hecho aislado”

“No es un caso aislado. ¿Qué buscaban quienes dieron la orden? No era un mensaje a los habitantes, el mensaje era para la sociedad y decirle que ‘el Gobierno está hundiendo a Colombia en el caos; hay que poner orden'” , señaló Petro.

El presidente advirtió que lo ocurrido puede ser el principio de la creación de nuevos grupos paramilitares en el país.

Petro, sin ocultar su enojo, criticó otra vez al Ejército, teniendo en cuenta que ayer había escrito un mensaje en X (antes Twitter) comparándolos con ‘paras’ por lo sucedido en Córdoba.



"No es un caso aislado, ¿qué buscaban quienes dieron la orden? No era un mensaje a los habitantes de El Manso, el mensaje era para la sociedad y decirle que el Gobierno está hundiendo a Colombia en el caos.

“Ningún soldado se debe prestar otra vez para asesinar a jóvenes y campesinos. ¡Eso no puede ser en Colombia! Ningún soldado de la patria se tiene que prestar para ese tipo de acciones porque eso solo nos lleva a la barbarie. No es ese el camino: el Ejército de Colombia no se puede llenar de sangre, en vez de gloria. Lo dijo Bolívar: ‘Maldito el soldado que apunte su arma contra el pueblo'”, sentenció.