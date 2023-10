Desde el pasado sábado, cuando el grupo islamista y palestino Hamás lanzó una violenta arremetida contra Israel –que deja hasta ahora un cruento balance de al menos 3.160 muertos y 6.600 heridos de lado y lado–, el presidente Gustavo Petro no ha dejado de opinar, comentar y valorar la situación. “Desde muy joven estudié el conflicto palestino israelí”, señaló con un dejo de sapiencia en un trino.

En total, entre publicaciones propias, retuits a otros usuarios o réplicas a lo dicho por terceros, Gustavo Petro ha hecho al menos 165 intervenciones desde el sábado en su tribuna favorita, la red social X (antes Twitter). De estas, alrededor de 100 han tenido como foco lo ocurrido entre Palestina e Israel. Es decir, de cada cinco tuits del presidente colombiano en los últimos 4 días, al menos tres (el 60 %) tienen que ver con el conflicto en Oriente Medio.

Se trata de un abultado número de comentarios que distan de lo dicho por líderes mundiales en estos 4 días, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden –14 tuits al respecto–, o Emmanuel Macron, de Francia, quien ha hablado de la situación únicamente en cinco oportunidades.

La discusión de su reforma a la salud en el Congreso, la suerte financiera de su reforma pensional o la supuesta crisis que amenaza al sector eléctrico han sido asuntos que han pasado de agache para Petro en su constante diatriba en X.

En su lugar, sus comentarios se orientan a condenar la respuesta del gobierno de Israel contra Hamás –una organización que reclama como palestinos territorios donde hoy está asentada Israel Cisjordania y la Franja de Gaza–; en proponer, sin mayor eco, una mesa de diálogo entre ambos estados para que sean “naciones libres y soberanas”, y –quizá lo que más le reclaman diferentes sectores– equiparar el conflicto, sin más, con lo ocurrido durante el Holocausto a manos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, el presidente no ha opinado, hasta el momento, sobre el asesinato de colombiana en Israel, ni ha condenado a Hamás sobre lo ocurrido.

Incluso, el asunto escaló a que en un grupo de la red social Telegram, Hamás compartió parte de uno de los trinos del presidente en el que decía que “la única manera para que los niños israelíes duerman en paz es que duerman en paz los niños palestinos”. Se trata de un grupo con más de 50.000 suscriptores.

De acuerdo con el profesor Manuel Rayran Cortés, especialista en diplomacia y resolución de conflictos, en medio de esta disputa internacional –que tiene de histórica lo que tiene de compleja–, “Petro peca por exceso de protagonismo” y si bien cualquier presidente tiene responsabilidades en política exterior, está marginando a la Cancillería en el manejo de los asuntos.

El Congreso Judío Mundial (CJM), que representa a organizaciones judías en un centenar de países del mundo, le respondió a Petro y alegó que, lejos de ser un líder mundial, el mandatario de los colombianos insulta a los seis millones de víctimas del Holocausto y al pueblo judío. “Sus comentarios aquí y los demás en su página ignoran por completo los cientos de muertos y secuestrados durante el ataque asesino de Hamás contra civiles israelíes. Esta publicación es una vergüenza para usted y su país”.

La Liga Antidifamación (ADL por sus siglas en inglés), un organismo que combate las injurias contra el pueblo judío, llegó a decir que Petro tenía una “obsesión antiisraelí” y que “sus palabras de odio” causan actos de antisemitismo, como el vandalismo contra la Embajada de Israel.

