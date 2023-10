Desde el sábado, Petro ha puesto en la red social X (antes Twitter) varios mensajes sobre el conflicto entre israelíes y palestinos por los que ha recibido una lluvia de críticas dentro de Colombia, a las que se suman este lunes las de las principales organizaciones judías.

Esta organización, con sede en Nueva York, hizo referencia a un mensaje del domingo en el que Petro señaló que desde joven ha estudiado el conflicto palestino-israelí y por lo tanto sabe “de la inmensa injusticia que ha sufrido el pueblo palestino desde 1948. Igual que sé de la inmensa injusticia que sufrió el pueblo judío por los nazis en Europa desde 1933”.

Al respecto, el WJC señaló: “Sus comentarios aquí y los demás en su página ignoran por completo los cientos de muertos y secuestrados durante el ataque asesino de Hamás contra civiles israelíes. Esta publicación es una vergüenza para usted y su país. Un líder mundial debería hacerlo mejor“.

President @petrogustavo:

What you are saying is an insult to the six million victims of the Holocaust and to the Jewish People. Your comments here, and the others on your page completely ignore the hundreds of dead and kidnapped during Hamas’ murderous attack on Israeli… https://t.co/tzYUlCE679

— World Jewish Congress (@WorldJewishCong) October 9, 2023