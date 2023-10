Una mujer logró grabar el momento en el que el grupo terrorista Hamás empezó a atacar a los asistentes del Festival Nova, de música electrónica. Estas nuevas imágenes se dieron a conocer en redes sociales, luego de ser divulgadas por la cuenta de X (antes Twitter) @visegrad24.

Dicho video muestra cómo diferentes personas estaban bailando cuando de pronto fueron atacadas. En las primeras tomas se ve a la mujer compartiendo con varios amigos mientras la música sonaba. Después solo se escuchan gritos e instrucciones de la policía que se encontraba allí.

Los asistentes se agachaban con claros gestos de angustia por las bombas y disparos que sonaban. Aunque según las imágenes al principio hubo incertidumbre, la persona que grababa intentó salir del lugar lo más rápido posible desde un automóvil.

Hay que tener en cuenta que en el sitio en donde se hizo este festival de música fueron encontrados 250 muertos.

Llanto de desesperación y gritos se escuchan en el video, mientras varias personas corren e intentan ocultarse de los disparos. También se puede observar que alguien fue herido de bala.

A new video compilation recorded by a young woman shows how quickly the music festival in Israel went from a good party to fight for survival.

After a while, Israeli police officer and a tank show up to protect the young festival goers, but they come under heave fire from Hamas pic.twitter.com/ZgUv67ClF1

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 9, 2023