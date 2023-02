Desde el municipio de Yarumal (Antioquia), el presidente Gustavo Petro amplió la propuesta que lanzó el martes durante la Asamblea de la Federación Nacional de Departamentos (FND) sobre cambiar el concepto de cese bilateral de hostilidades. De acuerdo con el mandatario es necesario profundizar en el término de cese bilateral al fuego y ajustarlo a “cese de hostilidades”.

(Le puede interesar: Petro matiza cese al fuego: “Grupo que esté traqueteando, grupo que será perseguido”)

Así lo mencionó durante su intervención en el encuentro de la FND, en la que puso sobre la mesa su propuesta de no acordar solo un cese de fusiles, sino de otras actividades como el tráfico de drogas, la extorsión, la minería ilegal o el secuestro. Este miércoles, en el Puesto de Mando Unificado (PMU) de Yarumal, el presidente desarrolló su planteamiento argumentando que “el concepto del cese al fuego tiene que integrar otros elementos que, yo creo, se necesitan para que el proceso pueda dar el resultado eficaz”.

Así la cosas, para el jefe de Estado, para que su bandera de “Paz total” tenga éxito es indispensable que los grupos armados interesados en acogerse a ese proyecto no solo le pongan freno a sus acciones contra el Estado, sino sobre todo contra las comunidades en las que operan. “No es, solamente, el cese de hostilidades entre grupos armados, sino el cese de hostilidad a la población civil”, remarcó.

El presidente añadió así que a los grupos armados que acepten estas condiciones no se les perseguirá. Por el contrario se les acompañará a que acudan a “los mecanismos para separarse de los negocios ilícitos”. Eso sí, si no aceptan las condiciones y solo hay un cese al fuego, “la fuerza pública debe y tiene que actuar” y les advirtió a los grupos que ataquen a las poblaciones que “grupo que esté ‘traqueteando’, por ponerle esa palabra, es un grupo que tiene que ser perseguido, porque, ¿quién dijo que nosotros aceptamos el traqueteo? Eso no está en la posibilidad de la paz”.

(Lea también: Disidencias no cumplen: informe de cese al fuego les contabiliza decenas de violaciones)

Por otro lado, el mandatario entró al debate sobre el tratamiento de los diferentes grupos armados, debido a la controversia de los últimos días por las palabras de Antonio García, comandante del Eln, quien sigue considerando que a la guerrilla la están metiendo “en la misma bolsa” de organizaciones criminales que no tienen ideales políticos.

Al respecto Petro señaló que “los métodos de la negociación pueden variar” y aclaró que en algunas negociaciones el centro de la conversación es el poder y la política, como es el caso del Eln. “Esas tienen más carácter político, les interesa más las reformas del país y lo plantearán. Y esa negociación será con el Gobierno”, manifestó.

Lee También

Pero el presidente, que desde que llegó a la Casa de Nariño expuso su propuesta de “Paz total” con la que buscar cerrar todos los conflictos armados, indicó también que con las organizaciones criminales simples hay otro tipo de negociación y que la conversación ya no puede ser con el Gobierno porque el eje de la discusión no es el poder. “Con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de agrupaciones”, concluyó.

Todo esto como antesala de la presentación ante el Congreso de la ley de sometimiento, otra de las reformas claves que se discutirán este semestre y que es clave para los diálogos de paz con el Eln. El mandatario anunció que la próxima semana se radicará la ley con la que buscan “presentar caminos, salidas, para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro, sino que pueda haber un camino de salida pacífica, si se quiere y hay voluntad de hacerlo”.