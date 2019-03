Según dijo Gustavo Petro en su red social, la denuncia la interpuso en el juzgado quinto de Medellín, debido a que el usuario “@DiazMafemapu” lo “amenazó de muerte” el 14 de abril de 2018, y ya fue “identificado y empieza su procesamiento”.

“Es la primera vez que logramos identificar y procesar un amenazante en redes”, aseguró el senador.

En este momento me encuentro en el juzgado quinto especializado de Medellín. He acusado a El cordobés @DiazMafemapu quien me amenazó de muerte, ha sido identificado y empieza su procesamiento

Es la primera vez que logramos identificar y procesar un amenazante en redes. pic.twitter.com/W2IsMEBkY6

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 29, 2019