El presidente Gustavo Petro y su exministro de Educación, Alejandro Gaviria, han chocado en la red social X por la ubicación de Colombia en el ranking de mortalidad en el mundo. Según los datos presentados por el primer mandatario, en el 2021 el país registró 132 muertes por cada 100 mil habitantes, una cifra equivocada.

En su análisis, el jefe de Estado presentó cifras de Eslovaquia, las cuales confundió con las de Colombia en la estadística de la OCDE en cuanto a la tasa de muertes por enfermedades tratables por cada cien mil habitantes.

No pasó mucho tiempo para que Gaviria se percatara de la equivocación: “Presidente, hay un error en su interpretación de la gráfica. Confundió a Colombia con Eslovaquia. Creo que no vale la pena continuar este debate. No nos llevará a ningún lado. Sería mejor buscar soluciones para la inminente crisis sanitaria’, le expresó.

Presidente, hay un error en su lectura de la gráfica. Confundió a Colombia con Eslovaquia. Creo que no vale la pena seguir con este debate. No lleva a ninguna parte. Mejor buscar soluciones para la crisis sanitaria en ciernes. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) April 7, 2024

Aunque la discusión fue extensa, Petro se mantuvo en que “entre más dinero se ha invertido en los últimos años al sistema EPS de aseguramiento financiero, más hemos retrocedido en muertes evitables adjudicables al sistema de salud”.

De todos modos, reconoció su error: “Aun quitando mi error de ayer, los resultados de la OCDE, confirman el informe del Instituto Nacional de Salud. (…) Un enorme gasto billonario con recursos del pueblo se ha dilapidado y tiene como efecto el aumento de muertes evitables de colombianos”.

Según la postura de Gaviria, la interpretación del presidente sigue siendo equivocada, pues todos los países tienen mortalidad evitable, es decir, “las muertes potencialmente evitables son un indicador relativo, nadie en Inglaterra está diciendo, basado en esta información, que el sistema de salud mató 137 mil personas en 2019″.

Aun así, Petro dijo este lunes que los datos muestran algo más preocupante, pues “mientras en el año del Covid los sistemas de salud de la OCDE solo experimentaron un leve aumento de muertes evitables, en nuestro país se dispararon”.

Por eso, sería indispensable construir sólidos sistemas de salud preventiva, para lo que defendió su reforma a la salud, archivada en el Congreso. Aunque Gaviria le pidió que su prioridad sea evitar una crisis de atención en salud.

“Incumbe tomar medidas de corto plazo. Estamos ante el riesgo de una crisis sistémica. Clave buscar consensos y actuar con prontitud”, indicó.

Aun quitando mi error de ayer, los resultados de la OCDE, confirman el informe del Instituto Nacional de Salud. Entre más dinero se ha invertido en los últimos años al sistema EPS de aseguramiento financiero, más hemos rertrocedido en muertes evitables adjudicables al sistema… https://t.co/C8XBRNqwyg — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 8, 2024

