Las disidencias conocidas como Estado Mayor Central, que se encuentran al mando de alias ‘Iván Mordisco’, emitieron un comunicado en el que advierten a los ciudadanos que no estén cerca de instalaciones militares o estaciones de Policía, lo que abre la posibilidad de nuevos enfrentamientos armados.

Esto, mientras también piden al presidente Gustavo Petro restablecer el cese al fuego bilateral.

“Ante la arremetida contra nuestros Bloques Occidental Jacobo Arenas, Bloque Central Isaías Pardo y demás unidades en territorio nacional, les pedimos a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de patrullas militares, batallones, estaciones de Policía o cualquier otra unidad armada del Gobierno, no dormir en estos sitios, no subirse a transportes militares (…) no estar a menos de 500 metros de estas instalaciones o convoyes militares, no transitar por campamentos guerrilleros abandonados, lo que menos queremos es que en esta guerra fratricida que nos han impuesto caigan civiles”, dice el comunicado de las disidencias.