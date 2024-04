Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Una nueva versión de la Encuesta Percepción País 2024 realizada por la firma Guarumo – EcoAnalítica reveló un repunte negativo en la calificación al desempeño de la gestión del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La encuesta la hizo el grupo estadístico Guarumo y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S y fue dirigida a hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, residentes en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, que hayan votado. Fue una encuesta presencial en hogares a 1.200 personas que participaron.

(Vea también: ¿Patadas de ahogado? El plan para resucitar la reforma a la salud de Gustavo Petro)

Según los resultados para abril de 2024, los encuestados piensan que el mandatario colombiano tiene una gestión mala con un 37,3 %, buena con un 29,9 %, pésima con un 24,6 % y excelente con un 8,2 %.

En cuanto a la vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, los encuestados tienen un concepto de la funcionaria en su mayoría desfavorable con un 62,6 %, favorable con un 25,2 %, mientras que un 12,2 % de las personas sondeadas no sabe o no responde a la pregunta.

Recomendado: Opinómetro: Desaprobación de Petro sube y 62 % de encuestados no votaría por su partido en 2026

Por otro lado, la encuesta reveló que la mayoría de las personas (72,5 %) piensa que Colombia está preparada para tener una mujer presidente en 2026; mientras que un 21,1 % cree que el país aún no está listo y solo un 6,4 % no sabe o no respondió.

También, sobre si los encuestados consideran que 2024 será mejor que 2023, un 39,1 % piensa que este año será peor que el anterior, un 34,5 % lo ve igual, un 22 % cree que es mejor y un 4,4 % no sabe o no responde.

En cuanto a la percepción que tienen los colombianos sobre si el país va por buen o mal camino, la mayoría respondió que va por mal camino con un 66,6 %, un buen camino 26,2 % y 7,3 % no sabe o no responde.

Para conocer todos los detalles de la Encuesta Percepción País 2024 de Guarumo haga clic aquí.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.