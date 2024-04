Por: VALORA ANALITIK

Los partidos de Gobierno tienen todo listo para dar una nueva batalla en el Congreso y ‘resucitar’ la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro, que esta semana fue hundida en la Comisión Séptima de Senado.

De hecho, la tarea ya venía siendo preparada desde antes de que se votara la ponencia de archivo de la misma y, justamente, anticipando que esto sucedería.

No hay que olvidar que, desde hace un mes, nueve de 14 senadores de la Comisión Séptima se unieron y presentaron una solicitud para hundir el articulado.

Y, finalmente, el pasado 3 de abril lograron su cometido, con lo cual ‘murió’ la reforma a la salud en el Congreso.

¿Cuál es el plan para ‘resucitar’ la reforma a la salud de Petro?

No obstante, desde los partidos de Gobierno creen que aún es posible ‘resucitarla’, por cuenta de una figura que poco se usa en el Legislativo, pero que buscan jugarla como última carta.

Para esto, el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, presentó una apelación a la decisión tomada por los senadores de hundir la reforma a la salud.

“He presentado una réplica con destino a la plenaria para que considere no perder lo hecho en Cámara. Es un recurso del que no se hace mucho uso, porque se da por perdido, pero yo no lo doy por perdido“, le dijo a Valora Analitik.

Y agregó que ve posible resucitar la reforma a la salud de Petro, en particular porque incluiría una discusión más amplia que la dada por los 14 senadores que tiene la comisión que lo archivó.

En cualquier caso, será la Plenaria del Senado la que definirá si se le da o no luz verde a este procedimiento, que se prevé comience a ejecutarse durante la semana del 8 de abril.

Paso a paso del recurso de apelación

Sobre este punto, el senador Juan Diego Echavarría explicó que, tras la radicación del recurso, la solicitud pasará a la Mesa Directiva del Senado, que deberá nombrar una comisión accidental, conformada por representantes de todos los partidos políticos.

“Esa comisión será encargada de traer a la plenaria un informe y ese informe se vota, y se va a determinar si nuevamente se discute o no la reforma a la salud”, agregó.

Así las cosas, si la plenaria de la cámara alta decide que sí se retomará la discusión, la Mesa Directiva lo enviará a otra comisión diferente a la Séptima.

Con esto en mente, la senadora Clara López señaló que ve posible llegar a buen puerto con esta comisión accidental y así resucitar la reforma a la salud de Petro.

“Esta comisión es para ver si la resucitamos. Yo aspiro a que nos miremos a la cara y con la mano en el corazón. Vamos a hacer algo, porque no podemos quedarnos sencillamente con victorias pírricas“, afirmó.

