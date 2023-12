El presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta, Francia Márquez, cierran el año 2023 con una marcada caída en los índices de su favorabilidad. El mandatario se ha caracterizado por desdeñar los hallazgos de las encuestas, que no dejan de mostrar un panorama marcadamente negativo sobre su gestión.

(Le interesa: Imagen positiva de Petro es del 51,7 %, según encuesta contratada por Presidencia)

Este martes se conocieron los resultados de la encuesta Polimétrica, de Cifras & Conceptos, que sigue señalando una línea descendente desde cuando el presidente comenzó su gestión.

En la anterior medición de esa encuestadora, en noviembre, Petro tenía un favorable de 40 % y una un desfavorable del 55 %. En la que entregaron este martes reportan una imagen favorable del presidente del 35 % y desfavorable del 59 %.

En esta ocasión, Cifras & Conceptos también presenta la diferencia por segmentos que tenía Petro en agosto del 2022, cuando tenía una imagen favorable del 62 %.

La encuestadora los separó por rangos de edad, por nivel socioeconómico y por ideología, “y aquí se muestra que está cayendo en todos”, afirmó César Caballero, de Cifras & conceptos, en Caracol Radio.

Lee También

Por ejemplo, en jóvenes, que llegó a tener un 70 % de favorabilidad, eso ha bajado hoy al 44 %. “Incluso en ideología, que llegó a tener una favorabilidad en el 90 % de las personas de izquierda, le ha bajado al 75 %. Sigue siendo alta, pero ha bajado”, agregó Caballero en la frecuencia radial.

“Y en todos los niveles de ingresos, por ejemplo, en [las personas de] ingresos bajos, que estaba en el 67 %, ha bajado al 39 %. En todos los segmentos el presiente está cayendo. Es muy fuerte”, preció Caballero.

En cuanto al a vicepresidenta Francia Márquez, la encuesta encontró que “la caída de la vicepresidenta es mayor que la del presidente”, según Caballero. Hoy Márquez tiene una imagen favorable apenas del 26 % (habiendo empezado su gestión con el 59 %).

El porcentaje de desfavorabilidad de la vicepresidenta se ha consolidado en el 64 %, “que realmente es bastante alto, más alto que el del presiente”, continuó Caballero en el mismo medio.

Cifras & conceptos también ha venido indagando en cinco grupos respecto del presidente, en los cuales también se ha manifestado la caída del mandatario.

“Nosotros hablamos de que hay unas personas que son desconectadas frente al Gobierno Nacional, y esos han venido subiendo del 13 % y hoy son el 26 %; los creyentes [les gusta todo del presidente] estaban en el 37 % y hoy están en el 14 %; los inconformes [no les gusta nada del presidente] y pasan del 17 % al 24 %; los expectantes [les cae bien Petro, pero no les gusta todo lo que está haciendo] bajan del 20 % al 13 %, y los escépticos [no les cae bien Petro, pero hay cosas que le reconocen] suben del 13 % al 23 %”, agregó Caballero en la frecuencia radial.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.