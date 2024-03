Desde Luruaco, Atlántico, a donde viajó para entregar una obra, la primera dama Verónica Alcocer descartó cualquier posibilidad de lanzarse a la Presidencia de la República en 2026.

(Lea aquí: Petro dice que abucheos en el Carnaval de Barranquilla fueron un ataque orquestado contra su esposa)

“Estas obras que entregamos solo envían un mensaje y es decir que las cosas que hago las hago de corazón y con todo el amor porque soy un ser humano, pero no tiene nada que ver con que quiera buscar poder”, dijo Alcocer.

Agregó que no entiende de dónde salió tal suposición: “No sé qué pasa, pero la gente está escalando el tema de mis ayudas a que yo me voy a lanzar a la Presidencia de la República y eso no es cierto”.