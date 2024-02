La crisis de la seguridad en Bogotá ha despertado todo tipo de reacciones entre personalidades que incluso han sugerido militarizar la ciudad o legalizar el porte de armas, con el fin de que la ciudadanía pueda defenderse de los delincuentes, a los que ya parece no importarles enfrentarse a las autoridades.

Precisamente, en medio de ese desolador panorama, en redes sociales se desató una pelea entre Nicolás Alcocer, hijo de Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, quien se enganchó con el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien responsabilizó al Gobierno Nacional de lo que se está viviendo en Bogotá.

Polo Polo en su cuenta de X aprovechó para cuestionar la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro: “Nueva balacera en Bogotá: así amanece la ‘potencia mundial de la vida’. Los jóvenes en paz hacen de las suyas y la fuerza pública atada de manos por la nefasta política de seguridad de este Gobierno y su ministro de Defensa. Están llevando al pueblo a un estado de barbarie en donde o se defiende o se dejan asesinar”.

De inmediato, Nicolás Alcocer no se pudo contener y le respondió directamente al representante del Centro Democrático, a quien incluso le lanzó una fuerte pulla por criticar al Gobierno y no responsabilizar a Carlos Fernando Galán: “Amigo, venga. ¿Y es que el alcalde de Bogotá no tiene autonomía para tomar decisiones? Para eso están también las autoridades locales y regionales. Deje de vender humo que no le queda nada bien“.

Amigo venga, y es que el alcalde de Bogotá no tiene autonomía para tomar decisiones? Para eso están también la autoridades locales y regionales. Deje de vender humo que no le queda nada bien. — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) February 21, 2024

Posteriormente, Polo Polo publicó un trino en el que defendió el porte legal de armas para que ciudadanos honestos puedan defenderse: “En Suiza, Australia, Canadá y más países son legales. En Colombia no y a cada rato hay masacres, atracos y matanzas”, dijo en X.

Hay una realidad y es que el bandido, sea legal o NO el uso de armas, las usará para hacer daño (en los crímenes donde se usan armas, el 98% son realizados con armas ilegales). La restricción a las armas solo aleja las armas de los ciudadanos que respetan la ley, o sea, los… — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) February 22, 2024

