En medio de un viaje, en donde visitaba a un familiar, el congresista de derecha Miguel Polo Polo denunció un robo que sufrió en Italia. Según comentó ha sido “La robada más grande que me han hecho”.

Por medio de redes sociales Miguel Polo Polo, quien celebró frenar reforma a la salud, denunció haber sido víctima de un hurto en Italia en el que perdió bastante dinero. Según afirmó, incluso, que algunas personas con las que se encontraba fueron drogadas. Según comentó, planeó salir en horas de la noche con amigos suyos, los mismos que trabajan para él en el Congreso, para departir en la ciudad.

Una vez terminada la velada, Polo aseguró que una persona “alta, que parecía de África y hablaba español” se les acercó, “se ofreció a acompañarnos en el camino para buscar transporte. Nosotros no vimos nada de malo en eso. Mi otra asesora sí estaba un poco incrédula. No sé en qué momento se acercaron otras dos personas que eran amigas de él. Sin darnos cuenta, no sé qué le echan a mi asesor y lo drogan“.

Pese a que su cercano no perdió el conocimiento, el representante aseguró que no podía movilizarse bien, y que él sintió “que una de esas personas me intentó agarrar el Apple Watch”. Polo Polo, quien se agarró con hija de Petro, forcejeó con ellos, según comenta, y luego los mismos hombres desaparecieron por las calles de Roma, donde se hallaba.

“Italia hace parte del primer mundo. Me confié. Al estar en el primer mundo, uno cree que aquí todo es perfecto, que no hay delincuencia, que todos viven felices“, se lamentó.

Según dijo, su asesora perdió una cadena de oro, “y a mi otro asesor, que estaba inconsciente, le quitaron un reloj de tres millones de pesos“. Además, pasado un momento, a su celular llegaron notificaciones de gastos menores que completaron un total de $1’400.000 pesos.

Minutos después, cuando fueron a tomar el transporte, Polo Polo y sus acompañantes se dieron cuenta que al congresista le hacía falta la billetera. Cuenta que ahí tenía 400 euros en efectivo y todas sus tarjetas de crédito, además del documento con el que entra al edificio del Senado “no se ni con qué voy a entrar ahora”, dijo.

