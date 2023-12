Y es que son innumerables los ataques que reciben todos los congresistas, de cualquier corte político, en redes sociales, por lo que contestar a cada uno de ellos resultaría en una retahíla interminable. Sin embargo, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo quiso contestarle a uno en especial.

(Lea después: “Logramos sabotear la plenaria”: oposición armó relajo para frenar reforma a la salud)

Se trata del activista del petrismo Levy Rincón, quien suele protagonizar virulentos ataques a opositores del presidente Gustavo Petro, y ahora la emprendió contra Polo Polo diciéndole de todo, además de insultarlo. Desde “pobre advenedizo”, lo acusó de vivir del erario:

Lee También

Polo Polo, que recientemente fue premiado por su actividad en redes, donde se sigue moviendo más como activista que como congresista, le contestó diciéndole en qué trabajó y llamándolo “triste y pobre vulgar”:

“La diferencia entre usted y yo es que yo si me partí el lomo trabajando haciendo domicilios, vendiendo pinturas en Homecenter, planes en Tigo UNE y con eso pagué mi universidad. A mí no me regalaron nada”, contestó.