Petro escribió ese comentario contra en Ochoa en Twitter, luego de que Blu Radio entrevistara al secretario de Gobierno del Distrito, Luis Ernesto Gómez, sobre la logística que iba a tener la Alcaldía de Bogotá para recibir a la minga indígena que marcha hacia la capital.

Durante el diálogo, Ochoa le preguntó al funcionario si habría posibilidad de crear una “especie de burbuja, para que los indígenas de la minga únicamente estén en contacto entre ellos”, y llevarlos a recintos como Corferias “para que no estén en contacto con el resto de los bogotanos”, cosa que descartó Gómez.

Fue ahí cuando Petro escribió que “Paola [Ochoa] de la Blu Radio propone que se haga una burbuja a los pueblos indígenas para aislarlos en Bogotá. […] Aún no son conscientes de su propio fascismo“, aseguró, como se lee en este trino:

Escucho a la periodista Paola de la @BluRadioCo proponer que se haga una burbuja a los pueblos indígenas para aislarlos en Bogotá Que tal? Aún no son conscientes de su propio fascismo. Esta proponiendo un campo de concentración — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 14, 2020

El trino del senador fue leído por Néstor Morales, director de ‘Mañanas Blu, de Blu Radio, programa en el que trabaja Ochoa. En ese espacio, la periodista le respondió a Petro:

“Hasta donde yo me acuerdo yo le pregunté al secretario de Gobierno. Es una pregunta porque es una cosa que se ha usado en los Estados Unidos, ahora que están en campaña […]. A eso me refería en la pregunta, no propuesta, al secretario Gómez, pues para ver si de esa manera [podían] controlar el tema sanitario y la preocupación por el coronavirus”.

Morales agregó que el exalcalde de Bogotá volvió la pregunta “fascista”.

No obstante, Petro volvió a trinar que la prensa tiene una “doble moral” por preocuparse del viaje de 10.000 indígenas, y no por el que “100.000 personas” hacen en transporte intermunicipal.