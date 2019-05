A la pregunta sobre su opinión sobre las ‘Fake news’ y la desinformación en las redes sociales en época electoral, el comunicador comentó:

“Hacer hasta lo imposible por no alejarme de la verdad, por no tragar entero y por no pisar las minas que siembran los politiqueros”, contestó Gómez.

Agregó que en el país sí hay garantías con respecto a la libertad de prensa.

“Cada quien habla de cómo le va en la fiesta: he sentido respeto total por lo que informo y opino”, indicó Gómez.

El periodista aclaró su posición política, y se refirió las deficiencias que, según él, tienen estas colectividades en el país.

“La política para mí es solo un escenario laboral. No tengo partido, no milito con caudillos. Las ideas políticas las veo desdibujadas en este país acosado por la ausencia de entrañas de sus líderes”, explicó el comunicador.

Por último, Gómez aseguró que acercará a las personas de a pie a los micrófonos, y que el próximo 8 junio iniciará oficialmente su labor como nuevo director del programa informativo.

Gómez ingresó a Caracol Radio como director de ‘6 AM Hoy por Hoy’ fin de semana e hizo parte de la mesa de trabajo de Darío Arizmendi, que hace dos semanas anunció su retiro, luego de recibir el premio Ortega y Gasset.