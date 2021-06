La congresista denunció a Bolívar y a Sanguino luego de que estos, según ella, tergiversaran unas polémicas declaraciones que dio durante una ceremonia de ascensos militares en el Senado.

En esa ocasión, Holguín les dijo a los senadores de la oposición: “Ustedes no hablan de las empresas que se están quebrando y la gente que se está quedando sin empleo por los bloqueos. Ustedes no hablan de la carestía de alimentos y del desabastecimiento de medicina por sus bloqueos. No engañen más. No engañen a los colombianos y no engañen a la comunidad internacional y dejen de estar llorando por un solo ojo”.