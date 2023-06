Gustavo Bolívar ha estado moviéndose entre la encrucijada de ser candidato o no a la Alcaldía de Bogotá, una decisión que aún no ha tomado y que ha aplazó más de la cuenta, pues ya tiene los días contados para decantarse y, en caso de dar el sí, empezar una campaña contrarreloj, pues las elecciones son en octubre y es poco el tiempo que tendría para convencer a sus votantes.

Mientras se decide, el exsenador habló con El Tiempo y se refirió al consejo que le dio el mandatario sobre su posibilidad de ser alcalde en Bogotá: “El presidente me dijo que ‘no puede ni debe intervenir en política’, pero me aconsejó no lanzarme sin medir la fuerza de la candidatura con una encuesta”.

Por otra parte, Bolívar se refirió a las masivas protestas que hubo en contra del Gobierno la semana pasada en el país y aceptó que están escuchando el mensaje: “Lo que nos está diciendo esa manifestación es que hay inconformismo, el país no está contento. A mí me parece que es muy positivo que la gente se manifieste. Ese es un síntoma de vitalidad en la democracia, además hace mover al Gobierno”.

Además, enfatizó en lo que cree que debe trabajar el presidente y su administración, aún con los obstáculos que según él hay con las reformas: “El Estado es paquidérmico, es lento para la contratación. El Estado no se mueve al ritmo que quisiera el presidente para cumplir todas las promesas de campaña. Le dije que si la gente está inconforme, es porque el Gobierno no ha tenido un buen aparato comunicador y en eso tenemos que mejorar”.

Finalmente, dio sus razones por las que él cree que tanta gente salió a movilizarse en Colombia contra el Gobierno Nacional.

“Hay una oposición ávida de poder que manipula la información para impedir que al gobierno de izquierda le vaya bien. Eso hace que la gente salga a las calles, porque, tengo que decirlo, hay mucha gente manipulada de una u otra manera. Yo no creo que una persona salga a protestar contra una reforma laboral que establece que a la gente le van a pagar más por trabajar los dominicales o las horas extras nocturnas. Eso no me cabe en la cabeza. Hay manipulación, porque me resisto a creer que un señor proteste porque le vamos a dar una pensión por haberle aportado años de trabajo a este país”.