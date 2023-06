Mario Mendoza fue uno de los que apoyó a Gustavo Petro en la recta final de su campaña presidencial, cuando quedó enfrentando en segunda vuelta a Rodolfo Hernández. El escritor se unió a la idea de “cambio” y, ahora, con 10 meses de gestión del mandatario, hace un análisis en la revista Bocas y reconoce que el presidente ha hecho un trabajo que lo ha decepcionado.

La voz de este escritor se une a varias del mundo cultural que se han desencantado de Petro, como los actores Santiago Alarcón, Andrés Parra, Robinson Díaz y el documentalista Pirry, quienes inicialmente lo habían apoyado

En primer lugar, Mendoza contó por qué en su momento decidió decantarse por Petro: “Opté por él porque me parece un ilustrado, porque había leído su libro y me sorprendió su dominio de la obra de García Márquez. Di ese voto con cierto temor, pero también con una enorme esperanza. Pero, para mi sorpresa, me doy cuenta de algo muy peligroso para este país”.

Además, el escritor describió en la entrevista cuál es el principal defecto que ha identificado del mandatario con los últimos hechos: “Que la inteligencia tiene un riesgo, y es que hay un momento en que el inteligente se enamora de sí mismo y entra en el mito de Narciso. Entonces se convierte en Mesías y del mesianismo hay un paso mínimo a la tiranía. La inteligencia de Petro es incuestionable, pero su peor enemigo es él mismo”.

También, Mendoza puntualizó en el citado medio sobre los últimos escándalos del Gobierno y aseguró cuáles son los errores que para él ha cometido Petro como presidente.

“Sacar a [José Antonio] Ocampo y a Alejandro Gaviria fue un despropósito. Ser impuntual no es coherente con la política del respeto por el otro. Ahora vimos el escándalo con Benedetti y el exembajador se indigna porque lo dejan esperando tres horas en Palacio. El detonante es la impuntualidad de Petro. ¿Por qué? Porque la impuntualidad es un insulto. Es una manera de escupirle al otro en la cara y decirle ‘usted no sabe quién soy yo’. Esa es la peor frase que hay en Colombia y, aunque Petro no la ha dicho, en sus praxis la parece decir”.

Debido a esas controversiales decisiones, el escritor reconoce que se arrepiente de su voto: “En las elecciones yo consideré el voto en blanco un error. Me pareció una falta de resolución y de carácter, pero hoy en día, a partir de lo que ha pasado en este primer año, si yo pudiera echar para atrás, me uniría a la gente que votó en blanco”.

