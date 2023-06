Durante varios meses Gustavo Bolívar intentó inflar el resonador de la posibilidad de lanzarse a la alcaldía de Bogotá. Con visitas por varias ciudades del mundo, el exsenador se dio un ‘tour’ e intentó mostrar con videos los planes que él tiene pensado para la capital; sin embargo, desde hace unos días empezó a guardar silencio y los rumores crecieron sobre la opción de que le dijera que no a la candidatura.

(Vea también: “Si así es Petro, ¿se imaginan una alcaldía de Bogotá con Bolívar?”: lanzan ácida crítica)

Precisamente, esa versión empezó a tomar más fuerza con la declaración del propio Bolívar en W Radio, en la que dejó entrever que no se lanzaría justo cuando el Gobierno de Gustavo Petro que él apoya está metido en un escándalo desatado por Armando Benedetti y Laura Sarabia.

“Hoy las condiciones para que yo sea candidato no están dadas desde el punto de vista económico, de la disposición y esto es un cargo que uno debe asumir con mucha responsabilidad; sin embargo, tengo pendientes algunas charlas y de acá al viernes estaré dando la definitiva”, comentó.

Además, en la emisora hicieron un comentario sobre una de las explicaciones que dio Bolívar para no lanzarse y que tiene que ver con los trabajos como libretista que actualmente está ejerciendo. Por ejemplo, el exsenador aseguró que debe sentarse a hablar con RCN y Telemundo para que lo dejen lanzarse, algo que no había dicho antes y que no parece muy convincente.

Pacto Histórico perdería fuerza en Bogotá si Bolívar no se lanza

Además, en El Tiempo se mencionó que Bolívar no se lanzará debido a que no tiene ánimo para una candidatura y se encuentra inhabilitado. No obstante, dejó alguna posibilidad abierta y entregará una decisión final el próximo viernes.

Lee También

Esta decisión representaría un fuerte golpe para el Pacto Histórico que está perdiendo fuerza en el país, pues no tener una figura en Bogotá les supone desaparecer de una representación política muy importante a la hora de obtener votos. Además que eso se ha visto evidenciado con la última encuesta de Invamer que muestra una baja popularidad de Petro en la capital.