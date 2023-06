Se acerca el mercado de fichajes del fútbol colombiano y, con este, una oportunidad para que los periodistas muestren sus fuentes y primicias sobre llegadas y salidas de jugadores.

Son muchos los comunicadores de diferentes medios de comunicación que dan estas primicias, que luego son replicadas por los demás. Sin embargo, Pipe Sierra, un periodista de Win Sports, es señalado de no dar el crédito de la información que dice, especialmente en sus redes sociales.

Los señalamientos los hace Ómar Sánchez, un experimentado periodista deportivo de Caracol Radio, emisora de la que salieron dos figuras. Su más de 30 años detrás de un micrófono lo hacen una voz autorizada y en sus redes sociales quemó a su colega que actualmente está en Win Sports.

“El periodismo que hace un tal Pipe Sierra fusilando las noticias de los colegas con fuentes, no es el que se debe hacer, no es ético, no es correcto. Acá lo correcto es dar el credito o consultar la fuente. Pero así no es la vuelta”, escribió Ómar Sánchez, productor del VBar y del Alargue.