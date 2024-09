A dos años de que inicie la próxima contienda electoral por la presidencia de Colombia, el integrante del Pacto Histórico Gustavo Bolívar habló con un medio de comunicación nacional y reveló una situación poco conocida que reflejaría las diferencias entre algunos integrantes del actual partido de Gobierno.

Y es que, en conversación con Cambio, el político y escritor habló sobre la complicada relación que tiene con María José Pizarro, una conocida senadora hija del expolítico Carlos Pizarro Leongómez que ha sonado últimamente por su posibilidad de convertirse en una candidata para las próximas elecciones.

En conversación con una periodista del medio citado, Bolívar se refirió a Pizarro y dijo que no mantenía una buena relación con ella. De hecho, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá aseguró que, en caso de una hipotética candidatura presidencial de Pizarro, él se negaría a darle su voto.

“Con ella ninguna relación, ni en el futuro habrá ni nunca. […] Yo no soy hipócrita, y esa es una característica que, tal vez, en política no sea bien ponderada. Pero si ella llegara a ser candidata de la izquierda yo respetaría eso, fue una decisión del movimiento, pero yo no votaría por ella”.