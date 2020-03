green

En su visita el mes pasado a Colombia, Juan Guaidó aseguró que Gustavo Petro era “cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro” y que fue “financiado” por ella.

Por esa acusación que hizo el parlamentario venezolano, el Consejo Nacional Electoral colombiano inició una investigación contra Petro y citará a Guaidó para que presente las pruebas que sustentan esa afirmación que hizo contra el excandidato presidencial. Al respecto se pronunció la periodista Vicky Dávila en su reciente columna en la revista Semana, catalogando de “cantinflesca” y “absurda” la decisión del CNE.

“El CNE lo citó (a Guaidó) a declarar contra Petro y mucho me temo que no tiene pruebas de lo que aseveró. No sé si pueda sorprendernos. Si esas pruebas existieran ya se conocerían”, manifestó la columnista.

Es por eso que Gustavo Bolívar, a propósito del texto de Dávila, retó a Guaidó que presenta una sola prueba de que el dictador Maduro financió la campaña de Petro, de la que Bolívar hizo parte. El senador fue más allá y dijo que si el presidente encargado venezolano probaba esa acusación, él renunciaría a su curul en el Congreso de la República.

“Una sola prueba y renuncio a mi curul. Por coherencia y desilusión con un proyecto al que me uní por su lucha férrea contra la corrupción y el narcotráfico. Las estaré esperando”, concluyó Bolívar.