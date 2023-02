A Gustavo Bolívar hay quienes ya lo ponen como candidato a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, la duda que tienen muchos es si podrá aceptar ese cargo, pues renunció como congresista por problemas con su salario y el puesto de alcalde recibe una asignación menor de la que tiene un senador. Eso ha llevado a muchos a creer que sus finanzas no se acomodarán a lo que recibe el gobernante de la capital.

Al respecto, Bolívar habló en Caracol Radio y el periodista Gustavo Gómez lo puso contra las cuerdas sobre el tema de su salario: “El otro día leía que alguien decía: ‘Pero si no le alcanzó el sueldo de senador y se retiró para hacer libretos, menos le va a alcanzar el sueldo de alcalde de Bogotá y se va a retirar también’. ¿Qué les dice usted?”.

Bolívar salió con una respuesta que dejó a más de uno sorprendido y enumeró los problemas que tiene con sus finanzas personales.

“Que tienen toda la razón”, dijo Bolívar a la pregunta de Gómez. “Yo debería tener un ahorro para vivir cuatro años con un sueldo que es la tercera o cuarta parte de mis gastos. No lo digo de manera odiosa, pero los impuestos no me dan y las cifras no me dan. Hay contratistas que se ofrecen para financiar, pero no estoy dispuesto a eso. Quiero tener unas finanzas sanas y, si no lo logro, pues sencillamente no me muero por tener cargos y, si logro cuadrarlo, pues digo que sí”.

Pese a que el exsenador sigue alargando su candidatura, hace pocos días se dio un tour por Europa donde se metió en la discusión sobre el metro subterráneo y la seguridad de la capital, tomando como ejemplos grandes ciudades del ‘viejo continente’.

En la entrevista explicó qué estuvo haciendo por Europa y lo que le falta para oficializar su candidatura.

“Hay la posibilidad de que me lance a la Alcaldía de Bogotá, eso requiere una preparación e ido a ver cómo funcionan las grandes ciudades. Me reuní con la alcaldesa de París y quise ver cómo manejó el tema de la movilidad. He estado haciendo la tarea por si depronto puedo dar el paso porque no he podido cuadrar las finanzas para dar ese paso“, comentó en la emisora.