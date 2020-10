Los individuos habrían impuesto una restricción ilegal a la movilidad de todos los ciudadanos de Quibdó, Chocó, en horas de la noche, informó Noticias Caracol.

Las 3 personas que fueron atacadas por los delincuentes habrían irrespetado el toque de queda ilegítimo y por eso fueron heridas con arma de fuego, añadió ese medio.

“En el momento, uno [de los delincuentes] dijo que era por no cumplir las reglas que ellos pusieron, que no podía andar nadie en la noche en la calle. No era por robarme, era por hacerme el daño”, dijo a ese noticiero uno de los jóvenes que resultó herido.