La agresión sucedió en la noche del pasado miércoles cuando se bajó del bus en el que se transporta del trabajo a su casa. La joven es estudiante de la Universidad Libre y trabaja en un centro comercial, contó El Heraldo.

Valeria le relató a ese diario que uno de los hombres la vigiló mientras caminaba y luego la interceptó:

“Él me habla, pero yo no le entiendo. Luego me dice: ‘¡Dame tu celular!’ Yo puse resistencia y en el momento en que yo me resistí él me golpea y me corta el rostro… yo me caigo, ahí es que él logra quitarme el bolso, se monta al taxi y se va”.