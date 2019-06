La bancada firmó la petición para continuar con la discusión de los proyectos anticorrupción como exigir pliegos tipo en las contrataciones estatales, la rendición de cuentas de funcionarios, o que congresistas y otros servidores del Estado hagan pública su declaración de renta.

También está el de eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos, propuesto por la Fiscalía y cuya conciliación justamente se cayó en las últimas horas.

Así lo hizo saber el senador Antonio Sanguino en la sesión que se adelantó este jueves en el Congreso:

“Yo quiero insistir en solicitarle al Gobierno, a la ministra del Interior, que convoque extras para terminar el trámite de ese proyecto. […] El gobierno del presidente Iván Duque se arriesgó a traer al Congreso unas objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, duramos cuatro meses en una especie de patria boba discutiendo esas objeciones y luego la Corte Constitucional se pronunció de manera definitiva; igual puede ocurrir con este proyecto, tramitémoslo en extras y que la Corte se pronuncie finalmente sobre un proyecto que significa un mensaje del Congreso en materia de lucha contra la corrupción”.

Los miembros de la bancada del @PartidoVerdeCoL le solicitamos al Presidente @IvanDuque convocar a sesiones extras para dar trámite a puntos de la consulta anticorrupción. No queremos decir que #GanaronLosCorruptos pic.twitter.com/lMuOY9bjE6 — Antanas Mockus (@AntanasMockus) June 20, 2019

A la propuesta se le sumaron los senadores del Polo Democrático Alexander López, Alberto Castilla y Jorge Robledo; y Roosvelt Rodríguez, de la U.

Dicha opción no le es indiferente a Duque, que evalúa esa opción, según Caracol Radio. Sin embargo, esa emisora señaló que ya hay debate sobre si es posible o no ese escenario “porque dentro del trámite legislativo no se pueden discutir leyes estatutarias en extras, aunque otros sostienen que hay pronunciamientos de la Corte Constitucional que impiden bloqueos a los trámites de leyes estatutarias”.

El senador Germán Varón, de Cambio Radical, por ejemplo, señaló que no es posible porque el proyecto se viene discutiendo desde 2017, es decir que ya pasó por dos legislaturas, una de ellas la que termina este jueves 20 de junio.

Mientras tanto, el senador liberal Luis Fernando Velasco instó a sus colegas a hacer un acuerdo y sacar el proyecto el próximo periodo legislativo, y también dijo, citado por Asuntos Legales, que el país debía conocer la verdad:

“Acá se hizo un gran debate del artículo de casa por cárcel. Ese artículo nunca tuvo posibilidades de vida, eso no se votó en la Cámara. Digamos la verdad a la gente: ese artículo se metió en último momento en la Comisión Primera, y va a servir para insultar o para los memes, pero esa proposición no tenía ningún futuro; hay un principio de consecutividad, los temas que no se debaten en una cámara no se pueden meter en la otra”.

Ahora, se espera si el Gobierno, desde el Ministerio del Interior, cita las sesiones extraordinarias para debatir las propuestas que salieron de la consulta anticorrupción, que logró más de 11 millones de votos en 2018.