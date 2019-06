green

El senador respondió, en Blu Radio, que para él “hubo equivocaciones tan absurdas y tan ilógicas, que pareciera que [el proyecto] no se hubiera querido debatir”.

Varón se refiere a la supuesta confusión que hubo con el conciliador de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, designó a Jairo Cristo, pero quien se reunió con Varón fue Gabriel Vallejo.

El senador explicó, en la emisora, que Vallejo llegó diciéndole que él era el conciliador, cosa que Varón creyó aunque “tenía entendido que era el representante Cristo”. Ambos estudiaron los artículos, llegaron a acuerdos para respaldar el proyecto y después los dos firman el acta.

Varón aseguró en la entrevista que quedó “tranquilo” y que después se enteró que a Vallejo le dijeron que él no era el conciliador y por lo tanto no radicó la conciliación para que el proyecto se anunciara y se pudiera votar este jueves.

“A las 6:00 de la tarde ya me llama el doctor Cristo a decirme que él era el conciliador, pero ya se había levantado la sesión y yo le digo: ‘Ya qué sentido tiene sentarnos, si ya se levantó la sesión de Cámara y no se pudo cumplir con la notificación’”, manifestó.

Los periodistas de Blu Radio le preguntaron al entrevistado si ya estaba hecho el trámite, por qué no simplemente cambiaron de conciliador, pero Varón dice que se enteró de que Vallejo no era el conciliador solo hasta después de que se levantó la sesión.

“Cuando terminó de firmar el acta de conciliación, pues supongo que ya se radica. Los funcionarios de la Fiscalía acompañan al doctor Vallejo y yo ya me desentiendo del tema. Cuando me dicen: ‘Se levantó, pero desafortunadamente no se anunció’ yo no entendí la razón. Después me explican de que el señor Vallejo no era el conciliador oficial”, expresó.

Varón aseguró en el medio que Vallejo le contó que fue la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la que le dijo que él era el conciliador de la Cámara para ese proyecto.

Así mismo, el senador agregó que “perfectamente” se había podido hacer el anuncio, pese a ese error, si la mesa directiva de la Cámara hubiera decretado un receso, para después de las 7:00 de la noche volver a sesionar.

“Se hubiera podido efectuar la reunión con quien hubiera designado la mesa directiva, y quien legítimamente hubiera tenido la condición de conciliador”, expresó.

Finalmente, Varón expresó que para él Chacón no tenía ningún interés en que ese proyecto se aprobara.