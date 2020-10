green

En un debate de control político citado este miércoles, Sanguino denunció que “en las resoluciones de extradición de estos ex jefes paramilitares no hay ninguna mención que garantice su regreso al país“, por lo que varios simplemente no aparecen.

Según él, “de los 32 desmovilizados de las AUC extraditados, 12 ya retornaron al país, 12 siguen vinculados a justicia y paz y de 8 desconocen su estado judicial“, aunque también advierte que el Ministerio de Justicia y la Cancillería difieren en uno de los casos perdidos.

Noticias Caracol dio la lista de los paramilitares en cuestión:

Jhon Eiderlber Cano Correa, alias ‘Flechas’.

Huber Aníbal Gómez Luna, alias ‘el Mello Rico’.

Álvaro Antonio Padilla Meléndez, alias ‘Topo’.

Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’.

José Gregorio Terán Vásquez, alias ‘el Pipón’.

Álvaro Antonio Padilla Redondo.

Héctor Ignacio Rodríguez Acevedo, alias ‘Nacho’

Jhon Alexander Posada Vergara, alias ‘Jhonny Cano’.

El congresista dijo que el tema se debió a un acto de “perfidia que pudo haber acompañado la decisión del presidente de la época al extraditar a los poseedores de la verdad del paramilitarismo colombiano”, refiriéndose al exmandatario Álvaro Uribe y al proceso de paz que este pactó con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Sanguino lamentó que las víctimas ahora enfrenten un estado de incertidumbre porque los extraditados “se aprovecharon de un vacío legal en relación con el tratado de extradición” para rendir cuentas en Estados Unidos y dejar pendiente su versión y su responsabilidad en Colombia.

Consulados buscan a los extraditados

La Cancillería reconoció el problema y confirmó que “los tratados de extradición firmados por Colombia no prevén una obligación al estado solicitante para retornar a la persona extraditada una vez haya cumplido su condena“.

#ComisiónII | “Los Tratados de Extradición firmados por Colombia no preveen una obligación al estado solicitante para retornar a la persona extraditada una vez haya cumplido su condena.” Afirmó la ministra de Relaciones Exteriores @CancilleriaCol pic.twitter.com/fp3Xh4KhdB — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) September 30, 2020

“Hemos solicitado a los consulados tratar de ubicar la información. En algunos casos esto es posible cuando los condenados acuden en Estados Unidos a solicitar algún acompañamiento, pero en otros casos es una tarea más compleja pues puede tratarse de personas que han obtenido medida de protección que es reservada”, explicó la canciller, Claudia Blum, citada por el noticiero.

Las denuncias revivieron las críticas al gobierno por la todavía pendiente extradición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por diversos vicios de trámite. Un caso que se encuentra en manos de la justicia estadounidense y que podría tardar bastante en resolverse pese a que el cabecilla de las AUC ya pagó la pena por la que fue extraditado.

Esta fue la intervención de Sanguino en el debate de la comisión segunda del Senado: