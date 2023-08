Desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo, reza un dicho que aplica certeramente a la actual relación del gobierno de Gustavo Petro con la Federación Nacional de Cafeteros.

Y es que desde la llegada de Germán Bahamón a la gerencia del gremio, a finales de abril, se notó que de parte del presidente Gustavo Petro la comunicación no sería fácil.

A casi cuatro meses de la elección y posesión de Bahamón en el cargo, Petro no ha desaprovechado oportunidad para expresar su desaprobación en contra de quien sostiene las riendas del gremio caficultor.

Aquí vale anotar que en diciembre, durante el congreso cafetero de 2022 desde la Casa de Nariño le pidieron la renuncia al entonces gerente, Roberto Vélez, lo que demostró la intención del mandatario de contar con una ficha de su confianza al frente de esa agremiación.

En la tarde del miércoles, durante un encuentro con caficultores del Huila, Petro arreció sus críticas contra la Federación y el gerente, señalando que fue engañado con la elección de Bahamón como representante de los cafeteros, cuestionando que el gerente del gremio devenga $200 millones de salario, y que la entidad tiene a su cargo, al parecer en arriendo, un edificio cerca a Wall Street en Nueva York del que dijo desconocer cuál es su costo.

“Si la Federación de Cafeteros no se reestructura de acuerdo a la base cafetera, se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café con la Federación”, manifestó Petro, quien sugirió la eventual creación de la Confederación de Cooperativas Cafeteras de Colombia. “Cualquiera que sea el mecanismo, toca organizarse, rápido y ya, y ponernos a trabajar de inmediato”.

Tomémonos un tinto

Aunque este diario intentó contactar al gerente de la Federación, al cierre de esta nota no hubo respuesta. No obstante, en medios radiales y en declaraciones a medios impresos Bahamón indicó que el presidente está pidiendo una reestructuración de la entidad y que desde que él llegó eso es lo que ha estado haciendo.

“Lo que no estoy de acuerdo es con que le quite el Fondo a los cafeteros. La Federación ha demostrado en 96 años que ha sido responsable en la reinversión de esos recursos en la caficultura, por eso es el producto agrícola número uno y el producto exportable no minero número uno”, le dijo a La República.

Sobre su sueldo, Bahamón explicó que en su contrato con la Federación la cifra consignada es de alrededor de $60 millones de pesos y no de $200 millones como lo aseguró Petro.

Igualmente, en las entrevistas abogó por poderse sentar y tomarse un tinto con el presidente Petro para abordar los temas del sector.

Panorama complejo

Conocedores de la tarea que en beneficio de los caficultores adelanta la Federación sostienen que la declaración del presidente Petro, en el sentido de revisar el contrato de administración del Fondo Nacional del Café, es temeraria.

Aunque el contrato no contempla un mecanismo de revisión, una opción sería que desde la Presidencia de la República se inicie una demanda jurídica, lo que desataría una batalla en instancias legales de largo aliento.

Lo más complejo es que sin ese contrato, la Federación quedaría en un escenario muy complicado, pues no tendría los recursos para continuar con su misión.

“¿Quieren saber la importancia de la Federación Nacional de Cafeteros?, ¡acaben con ella!”. De esta manera, Faber Buitrago, productor del Eje Cafetero, alertó de lo que sería la posible administración del gremio por parte de personas no elegidas por el Congreso Cafetero.

“No nos imaginamos a los políticos de turno gastando los dineros de la contribución cafetera que nosotros mismos aportamos”, anotó el cultivador, quien añadió que la base cafetera está lista para sentarse a sostener un diálogo y ordenar la casa.

“El Gobierno debe apoyar la formulación de la política cafetera, para sacar adelante a nuestras familias afectadas por esta crisis de rentabilidad y productividad, muchos reclamos, inconformidades y cuestionamientos a la institucionalidad por parte del Gobierno, pero sin ofrecer ningún tipo de solución”, comentó Buitrago.