Ruiz llegaría a la comandancia de la Policía Metropolitana de Cali, para relevar al saliente general Hugo Casas, que permaneció tres años en el cargo.

La posible llegada de Ruiz a la Policía de la capital del Valle la informó el corresponsal de Caracol Radio en esa ciudad, Darío Gómez.

Según el periodista, el virtual arribo de Ruiz “está generando preocupaciones en diferentes sectores” de Cali, “particularmente por el difícil momento que atraviesa la seguridad de esta ciudad por la influencia del narcotráfico y la amenaza en poblaciones cercanas de las disidencias”.

Gómez citó al exalcalde de Cali y experto en seguridad Ricardo Cobo, que recomendó, de acuerdo con el periodista, que “el nuevo comandante debe ser un duro en inteligencia y estrategias que lleven a que Cali recupere su tranquilidad y erradique las amenazas permanentes del narcotráfico”.

Sin embargo, otra voz importante, la del alcalde de Cali, Maurice Armitage, resultó favorable a la idea de que el exdirector del Inpec comande la Policía de esa ciudad.

“No, no, no. Yo no… A usted se le puede volar cualquier persona, que eso no lo inhabilita a usted. Pa’ nada”, dijo Armitage al respecto en la emisora.

Cabe recordar que, luego de la fuga de Merlano, el general Ruiz explicó en Noticias Caracol la razón por la que se le bajó el nivel de seguridad a la exsenadora: “Ella estaba sindicada. No se le había todavía notificado de la otra resolución de justicia. Entonces, eso le da una calificación para estar en un nivel donde de acuerdo al plan de marcha frente a la cita médica odontológica se planificó el acompañamiento y la custodia para ella”.

Preguntado por el informativo por qué si Merlano fue condenada a 15 años de cárcel no se evaluó la situación y se cambió su nivel de peligrosidad, Ruiz respondió señalando a la directora de la cárcel donde estaba la excongresista.

“El nivel que se califica a través de un comité en el establecimiento carcelario por parte de la directora y su equipo de trabajo, como jefe de gobierno, es tener esa evaluación, y es en lo que estamos en el procedimiento investigativo”, dijo Ruiz entonces.