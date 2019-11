Camila Rendón le dijo a Caracol Radio que desde que encontraron el cadáver de su papá, flotando en el río a la altura de la población de Riosucio (Chocó), no recibió ni una sola llamada de la Unidad de Protección Nacional (UNP), y denunció que no hubo un protocolo para el levantamiento de los cuerpos y la entrega de los mismos.

“Eso no fueron condiciones humanas, eso no es respetable. La Policía no se acercó, del CTI nadie fue. Los mismos compañeros y los del sindicato fueron los que lo rescataron en una lancha. A mi papá lo entregaron como si no fuera persona, como que a nadie le importara, como si no tuvieran familia”, aseguró la mujer.