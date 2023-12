Una nueva polémica empapó a la administración saliente de Jorge Iván Ospina. Se trata del presunto caso de abuso a una mujer por parte del exsecretario de Cultura de Cali, Brayan Hurtado, en la cual se vio envuelta la Personería de Cali.

Y es que, el ente habría cometido irregularidades por la forma en la que manejaron el caso. Cabe recordar que, la presunta víctima de abuso interpuso la denuncia ante la Fiscalía, pero, además se dirigió a la Personería de Cali para alertar sobre el caso.

Por su parte, el periodista que denunció el caso, Camilo Chará, informó que este no ha tenido la suficiente diligencia en la Personería.

“El proceso no avanza y según me informan, el mismo Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; se habría reunido con el secretario de Cultura y hoy acusado de presunto abuso al enterarse de los rumores”.

Sobre ello, el Personero de Cali, Harold Andrés Cortés, en conversación el diario El País; precisó que Camilo Chará se encuentra en “pleno desconocimiento e ignorancia de los procedimientos disciplinarios y de la ley”.

“En esos casos, la Personería tiene las funciones de activación de la ruta de atención integral a víctimas de violencia y también de iniciar la investigación disciplinaria en contra del funcionario referido. Yo me entrevisté presencialmente con la presunta víctima, me dijo que la ruta ya había sido activada; porque había ido primero a la Fiscalía y había recibido una atención médica e incluso tenía un abogado, entonces pidió una investigación contra el funcionario”.

Lo lamentable del caso es que la víctima procedió no solo a instaurar la denuncia en fiscalía sino que buscó los entes de control como la @personeriacali donde puso la queja contra el funcionario. pic.twitter.com/ii6llgz8IG

Según lo dicho por el Personero, él en persona se ha comunicado en varias ocasiones con la presunta víctima, quien le mencionó al funcionario la intensión de que su caso se manejara con reserva, pues no quería que se convirtiera en “un show mediático”.

“Estoy en permanente contacto con la víctima atendiendo lo que ella necesite, hasta el momento me ha dicho que no ha requerido algo adicional a lo que ya se le ha brindado. En este momento se siente revictimizada y angustiada por lo que ha ocurrido en redes sociales y en medios de comunicación; incluso tiene miedo de tener algún tipo de retaliación”.

Por otro lado, el funcionario confirmó que la investigación en contra del exsecretario de Cultura desde hace aproximadamente dos meses y que el proceso se está desarrollando de acuerdo a lo establecido por la ley:

Ante este panorama, Andrés Santamaría, expersonero de Cali y exdefensor del Pueblo; mencionó que el actual personero de la ciudad tuvo que proceder de manera irregular frente a este caso y lo que dice es falso.

“La Ley 1257 de 2008, que establece la ruta de protección para las mujeres víctimas de violencia , señala en su artículo 13 que la Personería Municipal, Distrital o de los Departamentos, en el marco de sus competencias; deberá activar la ruta de atención y protección para las mujeres víctimas de violencia, incluso cuando estas no lo soliciten”.

Así pues, señaló que lo que hubo fue un acuerdo entre funcionarios para proteger al presunto victimario, es decir, a Brayan Hurtado:

“Además, el caso tiene que hacerse visible porque está de por medio un servidor público, el no escoge qué es público y qué no. Claro, hay que proteger a la víctima y acompañarla, pero él no tiene la potestad de decidir, tenía que seguir la ley”.